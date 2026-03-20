Villaricca 2, lite per acqua finisce nel sangue: 33enne ai domiciliari
A Villaricca 2 un 33enne ha aggredito il proprietario durante una lite nata per la mancanza d’acqua in casa, arrivando a mordergli l’orecchio. L’episodio è avvenuto il 19 marzo e ha richiesto l’intervento dei carabinieri.
La carenza d’acqua in un appartamento ha acceso una discussione sfociata in violenza nel pomeriggio di giovedì 19 marzo 2026, a Villaricca 2, nell’area a nord di Napoli. Protagonisti un inquilino di 33 anni e il proprietario dello stabile, un uomo di 63 anni.
Secondo quanto ricostruito, i due stavano discutendo da tempo per l’interruzione del servizio idrico. Restava da chiarire a chi spettasse la responsabilità del problema, se al locatore o alla rete di fornitura. La tensione accumulata nei giorni precedenti è esplosa durante l’incontro.
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Nel corso del confronto, il 63enne avrebbe colpito per primo con un pugno. A quel punto l’inquilino ha reagito in modo violento, arrivando a mordere l’orecchio del proprietario e a staccarne una parte.
I carabinieri sono intervenuti poco dopo per riportare la situazione sotto controllo e avviare gli accertamenti. Il proprietario è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è ricoverato per la lesione al padiglione auricolare.
Per il 33enne è scattato l’arresto. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni personali aggravate.