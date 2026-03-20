Villaricca 2, lite per acqua finisce nel sangue: 33enne ai domiciliari

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A Villaricca 2 un 33enne ha aggredito il proprietario durante una lite nata per la mancanza d’acqua in casa, arrivando a mordergli l’orecchio. L’episodio è avvenuto il 19 marzo e ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Villaricca 2, lite per acqua finisce nel sangue: 33enne ai domiciliari