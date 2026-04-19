Corea del Nord lancia un missile balistico, allerta in Giappone e Corea del Sud

La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missile balistico, spingendo Giappone e Corea del Sud ad attivare misure di sicurezza. L’episodio si inserisce in una serie di test recenti supervisionati da Kim Jong Un.

Un nuovo lancio di missile balistico da parte della Corea del Nord è stato segnalato nelle ultime ore da Seul e Tokyo. Le autorità sudcoreane, attraverso lo Stato Maggiore congiunto, hanno confermato l’attività, mentre anche il governo giapponese ha diffuso un avviso urgente alla popolazione.

L’ufficio del primo ministro giapponese ha parlato di un “presunto missile balistico”, invitando le istituzioni competenti a raccogliere rapidamente tutte le informazioni disponibili e a garantire la sicurezza di voli, imbarcazioni e infrastrutture sensibili. Tra le indicazioni operative, anche l’adozione di ogni misura preventiva necessaria.

Secondo quanto riferito dall’agenzia sudcoreana Yonhap, il lancio rientra in una sequenza di test che Pyongyang sta portando avanti da giorni. Solo pochi giorni fa, il leader Kim Jong Un aveva seguito personalmente una nuova esercitazione militare con missili da crociera e sistemi antinave, testati dal cacciatorpediniere “Choe Hyon”.

Escalation militare e nuovi test missilistici

Negli ultimi giorni, la Corea del Nord ha intensificato le proprie attività belliche. In precedenza, Pyongyang aveva annunciato un altro test balistico, definendolo un missile “tattico” dotato di testata a grappolo e tecnologie elettromagnetiche. Le autorità nordcoreane hanno ribadito l’obiettivo di rafforzare la propria capacità di deterrenza.

La sequenza ravvicinata di lanci conferma una fase di alta tensione nella regione, con esercitazioni e dimostrazioni di forza che coinvolgono diverse tipologie di armamenti. I governi di Giappone e Corea del Sud continuano a monitorare la situazione, mantenendo elevato il livello di vigilanza.