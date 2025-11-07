Corea del Nord, nuovo lancio di missile balistico verso il Mar del Giappone

La Corea del Nord ha effettuato il lancio di un nuovo missile balistico diretto verso il Mar del Giappone. L’annuncio è stato diffuso dal Comando congiunto delle forze armate sudcoreane, che monitora costantemente le attività militari di Pyongyang.

Il test arriva a circa una settimana dall’approvazione, da parte degli Stati Uniti, del progetto sudcoreano per la costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. Una decisione che, secondo vari analisti, potrebbe essere interpretata da Pyongyang come una minaccia diretta, spingendo il regime di Kim Jong Un a mostrare nuovamente la propria forza militare.

Il missile lanciato è caduto in mare al di fuori delle acque territoriali giapponesi. Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha riferito che non risultano danni né feriti, ma Tokyo ha comunque attivato le procedure di monitoraggio.

Negli ultimi anni il programma missilistico nordcoreano è cresciuto in modo significativo. Secondo gli esperti, questi test puntano a migliorare la precisione e la gittata delle armi, rafforzare la capacità di deterrenza e inviare messaggi strategici a Stati Uniti e Corea del Sud. Alcune valutazioni internazionali indicano inoltre la possibilità che parte di queste tecnologie venga successivamente esportata in Russia.