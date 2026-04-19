Taylor Momsen morsa da un ragno velenoso in Messico, ricoverata prima del concerto con gli ACDC

Taylor Momsen è stata morsa da un ragno velenoso a Città del Messico durante il tour con gli AC/DC, costringendola al ricovero per una notte. Nonostante il dolore e le cure, la cantante è salita sul palco il giorno seguente.

Taylor Momsen, attrice e cantante statunitense nota per i ruoli in “Il Grinch” e “Gossip Girl”, è finita in ospedale a Città del Messico dopo essere stata morsa da un ragno velenoso. L’artista si trovava nella capitale messicana per esibirsi con la sua band, i The Pretty Reckless, in apertura al tour degli AC/DC.

L’episodio è avvenuto poche ore prima dello spettacolo. Momsen ha raccontato quanto accaduto attraverso i social, mostrando una foto della gamba colpita e spiegando di aver ricevuto cure mediche urgenti. Il morso, descritto dalla stessa cantante come particolarmente aggressivo, le avrebbe provocato una ferita significativa e una reazione al veleno.

Nel messaggio condiviso con i fan, la cantante ha spiegato di essere stata sottoposta a un’iniezione per contrastare gli effetti del veleno, ringraziando i medici messicani per l’intervento rapido. Nonostante il dolore e la situazione delicata, ha confermato la volontà di non fermarsi.

Notte in osservazione e ritorno sul palco

Le condizioni di Momsen hanno richiesto una notte in ospedale sotto osservazione. Dopo le cure e una volta stabilizzata, è stata dimessa in tempo per rispettare l’impegno con il pubblico. La sera successiva, infatti, è salita regolarmente sul palco a Città del Messico.

Nessuna modifica al calendario del tour: la band ha proseguito le date previste senza rinvii. La cantante ha mantenuto la promessa fatta ai fan, affrontando il concerto nonostante le conseguenze del morso e le ore precedenti trascorse in ospedale.