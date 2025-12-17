Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito: concerto evento stasera su Canale 5, ecco gli ospiti

Una prima serata dedicata alla musica e a Napoli: oggi, mercoledì 17 dicembre, Canale 5 trasmette lo speciale Sal Da Vinci – “Stasera… che sera!”, un concerto evento pensato come celebrazione di oltre quarant’anni di carriera tra palcoscenico, televisione e canzone.

Lo spettacolo nasce come omaggio alla città partenopea e segna un passaggio simbolico per l’artista, che si esibisce per la prima volta in uno dei luoghi più rappresentativi del capoluogo campano, Piazza del Plebiscito, trasformata per l’occasione in un grande teatro a cielo aperto.

La scaletta alterna successi recenti e brani storici della tradizione italiana e napoletana, con arrangiamenti pensati per valorizzare l’atmosfera della piazza e il dialogo diretto con il pubblico. Il concerto ripercorre le tappe più significative del percorso artistico di Da Vinci, unendo memoria e presente.

Accanto al protagonista salgono sul palco numerosi ospiti del panorama musicale e televisivo. Tra le presenze annunciate figurano Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella, Fabio Esposito, Federica Abbate e Francesco Da Vinci, con ulteriori partecipazioni previste nel corso della serata.