Che tempo che fa del 19 aprile con Conte e De Martino tra politica e spettacolo
Fabio Fazio torna in tv il 19 aprile con Che tempo che fa e ospita Giuseppe Conte e Stefano De Martino tra politica, spettacolo e musica, con interventi dal vivo e ospiti legati all’attualità e all’intrattenimento.
Nuova puntata di Che tempo che fa in programma domenica 19 aprile alle 19.30 sul Nove, con la conduzione di Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il programma sarà visibile anche in streaming su Discovery+, con una serata che unisce informazione, intrattenimento e attualità.
Tra gli ospiti principali della puntata c’è Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, che presenta il suo libro dedicato al percorso personale e politico. Spazio anche a Stefano De Martino, volto di Affari Tuoi e prossimo direttore artistico della 77ª edizione del Festival di Sanremo.
La trasmissione accoglie anche Zaynab Dosso, protagonista dell’atletica internazionale grazie all’oro nei 60 metri ai Mondiali indoor 2026. Per la musica arriva Nek, che presenta il progetto discografico legato al tour live e annuncia le nuove date estive.
In studio intervengono inoltre Elio insieme a Marina Viola, autrice di un libro dedicato alla vita di un figlio autistico che affronta l’autonomia. Tra gli ospiti anche il virologo Roberto Burioni, il chirurgo Renato Romagnoli e la giornalista Fiorenza Sarzanini, affiancati dagli editorialisti Massimo Giannini e Nello Scavo.
Il Tavolo chiude la serata con comici e ospiti fissi
La puntata si conclude con il segmento del Tavolo, momento dedicato al confronto informale e alla comicità. Tra i protagonisti figurano Alba Parietti, Diego Abatantuono e Giovanni Esposito, affiancati da Orietta Berti, Nino Frassica e Mara Maionchi.
Presenti anche Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella, insieme a Ubaldo Pantani e Paolo Rossi. Zaynab Dosso torna anche in questa parte finale della trasmissione, contribuendo a chiudere la serata tra racconti, ironia e interventi legati all’attualità.
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