Che tempo che fa del 19 aprile con Conte e De Martino tra politica e spettacolo

Home / Social News / Che tempo che fa del 19 aprile con Conte e De Martino tra politica e spettacolo

Fabio Fazio torna in tv il 19 aprile con Che tempo che fa e ospita Giuseppe Conte e Stefano De Martino tra politica, spettacolo e musica, con interventi dal vivo e ospiti legati all’attualità e all’intrattenimento.

Che tempo che fa del 19 aprile con Conte e De Martino tra politica e spettacolo