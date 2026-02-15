Che tempo che fa, gli ospiti del 15 febbraio tra spettacolo e attualità

In onda questa sera sul Nove una nuova puntata di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio: tra gli ospiti Malagò, Mannoia e Vanessa Incontrada, insieme a volti della cultura, dello spettacolo e della scienza.

Torna in prima serata “Che tempo che fa”, il talk condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio alle 19.30 sul Nove e in streaming su discovery+, con una nuova puntata ricca di ospiti provenienti da ambiti diversi.

Tra i protagonisti della serata c’è Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026. Spazio anche al mondo dello spettacolo con Vanessa Incontrada, attualmente impegnata a teatro con la commedia romantica “Ti sposo ma non troppo”, firmata da Gabriele Pignotta.

Leggi anche: Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 23 febbraio 2025

La musica avrà un ruolo centrale grazie alla presenza di Fiorella Mannoia, pronta a tornare dal vivo con il progetto “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, omaggio ai trent’anni dello storico album di Fabrizio De André realizzato con Ivano Fossati. In studio anche Serena Rossi, in tournée con lo spettacolo “SereNata a Napoli”, dedicato alla tradizione musicale partenopea.

Non mancheranno gli interventi su salute e attualità con Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri, autore del libro “Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana”, e Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Tra gli altri ospiti il giornalista Michele Serra, la soprano Cecilia Sala, gli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, oltre all’inviato di Avvenire Nello Scavo. Torna anche Ubaldo Pantani nei panni di Leonardo Maria Del Vecchio.

La puntata si chiuderà con il consueto spazio di “Che tempo che fa – il Tavolo”, che vedrà riuniti numerosi volti dello spettacolo tra cui Carolina Kostner, Simona Ventura, Nino Frassica, Mara Maionchi, Iva Zanicchi, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Raul Cremona.