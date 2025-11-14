Sinner vs Shelton alle Atp Finals: orario, precedenti e diretta tv in chiaro

Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino per l’ultima sfida del gruppo Bjorn Borg. Oggi, venerdì 14 novembre, l’azzurro affronta l’americano Ben Shelton in un match che sarà trasmesso in tv e in streaming.

Sinner ha già conquistato l’accesso alla semifinale e il primo posto nel girone grazie ai successi in due set contro Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev. Destino opposto per Shelton, già eliminato dopo le sconfitte maturate contro il tedesco e il canadese nei turni precedenti.

Leggi anche Sinner conquista le Atp Finals: dichiarazioni dopo il successo su Zverev e riferimento a Musetti

La sfida Sinner-Shelton è in programma oggi alle ore 14. I due si sono incrociati otto volte in carriera, con un bilancio nettamente favorevole all’italiano: 7-1. L’ultimo confronto risale alla scorsa settimana, quando Sinner si è imposto nei quarti del Masters 1000 di Parigi.

Il match sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 2, oltre che sui canali Sky Sport. Disponibile anche lo streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis TV.