Sinner-Alcaraz: finale Atp Finals di oggi a Torino, orario, precedenti e diretta tv in chiaro

Jannik Sinner torna protagonista sul campo. Oggi, domenica 16 novembre, il campione azzurro sfida Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals di Torino. L’azzurro arriva dalla convincente vittoria in semifinale contro Alex De Minaur, mentre lo spagnolo ha superato Felix Auger-Aliassime nel suo ultimo match.

L’inizio della finale è fissato per le 18:00. Nei 15 precedenti, il bilancio sorride ad Alcaraz, avanti 10-5. È il sesto confronto stagionale tra i due: Sinner ha trionfato nella finale di Wimbledon, mentre Alcaraz ha avuto la meglio agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros, a Cincinnati (con ritiro di Sinner) e agli US Open.

La sfida Sinner-Alcaraz sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Disponibile anche sui canali Sky Sport e in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV.