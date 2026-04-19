Domenica In, Mara Venier guida la puntata del 19 aprile tra musica, ospiti e attualità
Mara Venier conduce Domenica In il 19 aprile con nuovi ospiti tra musica e attualità, tra cui Marco Masini ed Elisa Isoardi. Spazio anche a un caso di cronaca e al ricordo di Sandro Giacobbe con la moglie.
Torna nel pomeriggio di Rai1 il consueto appuntamento con Domenica In, in onda oggi 19 aprile dalle 14. Mara Venier conduce una nuova puntata affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, con un programma che alterna intrattenimento, racconti personali e spazio alla cronaca.
Tra i protagonisti in studio c’è Marco Masini, che si esibisce al pianoforte con alcuni dei suoi brani più conosciuti. Il cantautore presenta anche il singolo “Di Più”, tratto dall’album “Perfetto imperfetto”, portando in tv il suo ultimo lavoro discografico.
Nel corso della puntata arriva anche Elisa Isoardi, che ripercorre la sua carriera televisiva e si sofferma su aspetti privati della sua vita. Nel dialogo con Mara Venier emergono il legame con la madre Irma e il rapporto con il fratello Domenico, elementi centrali della sua storia personale.
Spazio alla musica e al racconto di storie personali
Un momento dedicato al ricordo coinvolge Marina Peroni, vedova del cantante Sandro Giacobbe, scomparso lo scorso dicembre a 76 anni. In studio racconta la loro relazione, durata oltre quindici anni, ripercorrendo episodi e momenti condivisi.
La musica prosegue con Dolcenera, che presenta il brano “My Love”, e con Michele Bravi, impegnato nell’interpretazione di “Genitore 3”, contenuto nel suo recente album “Commedia musicale”.
Non manca l’attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno che affrontano la vicenda di Massa legata alla morte di Giacomo Bongiorni, ucciso dopo un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi. In studio intervengono Salvo Sottile e altri ospiti per analizzare quanto accaduto.
Il programma prosegue con uno spazio celebrativo per i 50 anni di Domenica In. Con Pino Strabioli si torna all’edizione 1985/1986 guidata da Mino Damato, mentre Enzo Miccio racconta la storia tra Gianni Agnelli e Marella Caracciolo. Teo Mammucari conduce infine il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.
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