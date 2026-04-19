Pensione maggio 2026, date di pagamento e come ricevere il cedolino online

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A maggio 2026 le pensioni saranno pagate con un leggero ritardo per via del primo giorno festivo, con accrediti distinti tra Poste e banche e nuove modalità digitali per ricevere il cedolino direttamente via email.

Pensione maggio 2026, date di pagamento e come ricevere il cedolino online

Il calendario dei pagamenti delle pensioni per maggio 2026 subisce uno slittamento dovuto al fatto che il primo giorno del mese cade in una giornata non lavorativa. In questi casi, come previsto dalle regole, l’erogazione avviene nel primo giorno bancabile successivo. Per chi ritira l’assegno tramite Poste, l’accredito è previsto per sabato 2 maggio. Diverso il discorso per chi riceve la pensione sul conto corrente bancario, con pagamento fissato a lunedì 4 maggio, primo giorno utile per gli istituti di credito. L’Inps ricorda che questa modalità è applicata ogni mese quando il giorno 1 coincide con un festivo o con il weekend. Fa eccezione gennaio, quando spesso il pagamento avviene dal secondo giorno lavorativo disponibile. Parallelamente cresce l’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dall’Istituto. Ad aprile 2026 oltre tre milioni di utenti hanno scelto di ricevere il cedolino direttamente via email, evitando così l’accesso manuale al portale e riducendo l’uso della carta. Come attivare il servizio per ricevere il cedolino via email Per ottenere il cedolino pensione in formato digitale è necessario accedere all’area personale MyInps utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Una volta effettuato l’accesso, si deve cercare la sezione dedicata al cedolino e gestire i consensi all’interno delle impostazioni di contatto. Dopo aver verificato i propri recapiti, è possibile attivare l’invio automatico del documento e della Certificazione Unica. L’operazione si conclude inserendo un eventuale codice di verifica ricevuto via email o Sms. In alternativa, il servizio può essere richiesto anche telefonicamente tramite il Contact Center dell’Inps, chiamando il numero verde da rete fissa oppure quello dedicato ai cellulari.

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