Rottamazione-quater: online i moduli di pagamento dall'undicesima rata per il 2026

Disponibile il nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti con piani di Rottamazione-quater superiori a dieci rate. La piattaforma consente di richiedere e ottenere direttamente online i moduli di pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.

Nelle comunicazioni inviate dopo l’adesione alla Definizione agevolata erano inclusi i modelli solo per le prime dieci scadenze. I nuovi moduli sono stati predisposti per i piani con più di dieci rate e in regola con i versamenti precedenti; non riguardano invece i contribuenti che, tramite il servizio ContiTu, hanno già ricevuto i modelli per tutte le rate previste.

Leggi anche Manovra 2026: rottamazione selettiva, bonus prima casa e taglio Irpef al centro del confronto

Per il versamento della decima rata, in scadenza il 30 novembre 2025, va utilizzato il modulo già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre disponibile in copia attraverso i servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il servizio “Copia comunicazione” offre due modalità: accesso all’area riservata (con Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel) per scaricare direttamente i moduli nella sezione Definizione agevolata; in alternativa, senza credenziali, è possibile inviare la richiesta dall’area pubblica del sito e ricevere la copia via e-mail, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.