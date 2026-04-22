Pensioni maggio 2026, pagamenti posticipati e variabili nel cedolino tra conguagli e rimborsi fiscali

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A maggio 2026 le pensioni non aumentano perché gli adeguamenti sono già scattati a gennaio, ma cambiano le date di pagamento e il cedolino può variare per conguagli fiscali o rimborsi legati alla dichiarazione dei redditi.

Pensioni maggio 2026, pagamenti posticipati e variabili nel cedolino tra conguagli e rimborsi fiscali

Nel mese di maggio non arrivano nuovi aumenti per le pensioni. Gli importi restano quelli stabiliti a inizio anno, quando è stata applicata la rivalutazione legata all’inflazione, pari a circa l’1,4%. Questo adeguamento ha prodotto incrementi contenuti, con circa 17 euro in più su un assegno da 1.000 euro, 25 euro per pensioni da 1.500 euro e poco più di 30 euro per chi percepisce 2.000 euro. Nonostante l’assenza di variazioni generali, il cedolino di maggio può presentare differenze per singoli pensionati. Le modifiche dipendono da situazioni personali e non da nuove misure. Tra i fattori più frequenti ci sono i conguagli fiscali, con trattenute Irpef e addizionali locali, eventuali arretrati riconosciuti dall’Inps o correzioni di calcoli precedenti. Alcuni pensionati potrebbero inoltre vedere accrediti legati ai rimborsi fiscali, anche se questi non sempre compaiono già nel mese di maggio. Chi ha indicato l’Inps come sostituto d’imposta potrebbe riceverli nei mesi successivi, in base ai tempi di elaborazione. La novità principale riguarda il calendario dei pagamenti. Il 1° maggio è festivo e questo comporta uno slittamento degli accrediti. I versamenti su conto corrente vengono effettuati da lunedì 4 maggio 2026, mentre per chi ritira in contanti o tramite libretto o carta alle Poste si parte da sabato 2 maggio, spesso con una suddivisione per iniziale del cognome distribuita su più giorni. Parallelamente si apre il periodo dedicato alla dichiarazione dei redditi, che per molti pensionati può tradursi in un rimborso. Durante l’anno precedente l’Inps ha trattenuto le imposte in modo automatico, ma queste cifre possono non riflettere con precisione la situazione reale del contribuente. Attraverso il modello 730 viene effettuato un ricalcolo complessivo delle imposte, tenendo conto delle spese detraibili sostenute, come quelle sanitarie, gli interessi sul mutuo o interventi edilizi. Se emerge che sono state versate somme superiori al dovuto, si genera un credito fiscale che viene restituito. Questo rimborso, spesso definito impropriamente bonus, non è un aumento stabile della pensione ma una cifra una tantum. Se l’Inps è indicato come sostituto d’imposta, l’importo viene accreditato direttamente nel cedolino. Chi invia la dichiarazione tra maggio e giugno può riceverlo già ad agosto, con possibili slittamenti a settembre. Non tutti avranno diritto al rimborso. L’esito dipende dalle spese sostenute e dall’ammontare delle imposte già trattenute. In alcuni casi, se i calcoli risultano sfavorevoli, può emergere anche una somma da restituire.

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