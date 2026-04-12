Caterina Lumina eliminata da Amici 25 dopo il ballottaggio finale

Caterina Lumina esce da Amici 25 dopo il ballottaggio finale e lascia il talent per decisione dei giudici. La cantante bergamasca, 22 anni, aveva conquistato pubblico e coach con brani inediti e interpretazioni intense.

È Caterina Lumina l’eliminata della puntata di sabato 11 aprile di Amici 25. La decisione è arrivata al termine del ballottaggio finale, quando i giudici hanno scelto di interrompere il percorso della giovane cantante, che nelle ultime settimane aveva costruito un’identità artistica precisa.

Ventidue anni, originaria di Bergamo ma residente a Minorca, Cate Lumina era entrata nella scuola durante l’undicesimo appuntamento del pomeridiano. All’inizio aveva raccontato di non aver mai cantato davanti a un pubblico, ma nel giro di poche settimane ha trasformato l’insicurezza in uno stile riconoscibile all’interno della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

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Durante il programma ha pubblicato diversi brani, tra cui “Roserovi”, che ha raggiunto numeri importanti sulle piattaforme digitali, sfiorando gli 800 mila ascolti su Spotify. Accanto agli inediti, si è fatta notare anche nelle cover, passando da “Rimmel” di Francesco De Gregori a “7 Years” dei Lukas Graham, fino a “Santallegria” di Ornella Vanoni.

L’eliminazione è arrivata dopo il confronto diretto con i ballerini Alessio e Alex, che hanno avuto la meglio nel giudizio finale. Un esito che ha fermato una crescita costante, costruita esibizione dopo esibizione.

All’uscita dalla scuola, Caterina ha salutato il pubblico con parole semplici, parlando di un’esperienza che considera fondamentale per il suo percorso e ribadendo la volontà di continuare a fare musica anche fuori dal programma.

Intanto, nel mondo discografico circolano voci su un possibile interesse da parte della manager Marta Donà. Secondo alcune indiscrezioni, la cantante sarebbe stata notata già durante un’esibizione alla Milano Music Week dello scorso anno. Se confermato, si tratterebbe di un passaggio significativo verso realtà di alto livello.

Nonostante l’uscita dal talent, il percorso di Cate Lumina sembra destinato a proseguire lontano dalle telecamere, con prospettive che potrebbero concretizzarsi in tempi brevi.