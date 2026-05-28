Allegri verso il Napoli, accordo con De Laurentiis per un contratto biennale
Allegri trova l’accordo con De Laurentiis e prepara la firma con il Napoli, dopo l’addio al Milan si riducono anche le opzioni per la panchina della Nazionale
Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’intesa con Aurelio De Laurentiis è stata raggiunta giovedì 28 maggio sulla base di un contratto biennale, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale del club.
Il tecnico livornese dovrà prima chiudere il rapporto con il Milan, poi potrà firmare con la società azzurra. La rescissione è attesa nelle prossime ore, passaggio necessario prima dell’avvio della nuova esperienza sulla panchina del Napoli.
Allegri era stato esonerato dal Milan lunedì, dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla Champions League. Per lui si apre così subito un nuovo incarico in una squadra di primo piano del calcio italiano.
La scelta del Napoli incide anche sugli scenari legati alla Nazionale. Con Allegri ormai indirizzato verso il club azzurro, si restringe la lista dei tecnici disponibili per la panchina dell’Italia.
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