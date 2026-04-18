Milly Carlucci nonna a luglio, la figlia Angelica Donati aspetta una bambina

Milly Carlucci diventerà nonna a luglio grazie alla gravidanza della figlia Angelica Donati. La conduttrice ha scelto di condividere la notizia solo ora, dopo aver atteso i primi mesi per prudenza e riservatezza.

Milly Carlucci si prepara a diventare nonna per la prima volta. La conduttrice ha raccontato di essere in attesa della nascita della nipote, prevista per luglio, spiegando di aver preferito mantenere il riserbo nei primi mesi. La notizia è stata poi condivisa anche in televisione, dove ha parlato apertamente della gioia per l’arrivo della bambina.

Alla rivelazione del sesso della futura nipote, Milly Carlucci ha reagito con entusiasmo, raccontando di aver provato una felicità immediata. Anche il marito Angelo Donati vive con emozione questo momento, pur invitando la famiglia a non essere troppo invadente e a mantenere un atteggiamento equilibrato nei confronti della futura mamma.

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Parallelamente alla vita privata, la conduttrice continua i suoi impegni televisivi. Ha commentato i risultati del programma Canzonissima, evidenziando le difficoltà incontrate nel confronto con trasmissioni già consolidate. Tra gli aspetti più riusciti ha indicato la scelta di raccontare non solo la carriera ma anche la dimensione personale degli artisti coinvolti.

Nei prossimi mesi tornerà anche in viaggio con Ballando on the Road, il tour itinerante che attraversa l’Italia alla ricerca di nuovi talenti da portare a Ballando con le Stelle.

La futura mamma, Angelica Donati, ha 40 anni ed è nata a Los Angeles. Figlia maggiore di Milly Carlucci e dell’imprenditore Angelo Donati, è cresciuta tra Italia e Regno Unito e ha costruito la propria carriera lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo gli studi alla London School of Economics e un MBA a Oxford, si è affermata nel settore immobiliare e delle costruzioni, entrando anche nel consiglio di amministrazione di Terna.

Angelica si è sposata nel giugno 2024 con Fabio Borghese nella Villa Medicea di Montevettolini, in Toscana. Lui, nato a Roma, appartiene a una famiglia storica ed è attivo nel mondo dell’imprenditoria, con esperienze in grandi aziende internazionali e un ruolo di vertice in Arsenale Group. In passato ha avuto relazioni note e un precedente matrimonio, dal quale sono nati tre figli.

Oltre all’attività professionale, Borghese è impegnato anche in ambito sociale, collaborando con il Sovrano Militare Ordine di Malta e ricoprendo incarichi in associazioni culturali romane.