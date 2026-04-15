Milly Carlucci verso il ruolo di nonna, Angelica Donati incinta al settimo mese

Milly Carlucci potrebbe diventare nonna perché la figlia Angelica Donati sarebbe incinta al settimo mese. Il parto è atteso per giugno 2026 e segnerebbe l’arrivo del primo nipote nella famiglia della conduttrice.

Secondo indiscrezioni, Milly Carlucci sarebbe in attesa di una novità importante nella sua vita privata. La figlia Angelica Donati, manager attiva nel settore immobiliare, aspetterebbe un bambino dal marito Fabio Borghese. La gravidanza sarebbe già al settimo mese e la nascita è prevista per giugno 2026.

Angelica e Fabio Borghese si sono sposati nel 2024 e conducono una vita lontana dai riflettori. Anche in questa occasione, la notizia non è stata ufficializzata direttamente dai protagonisti, in linea con la riservatezza che da sempre caratterizza la famiglia.

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Per la conduttrice si tratterebbe della prima esperienza da nonna, un traguardo personale che in passato aveva lasciato intendere di desiderare, senza mai esporsi pubblicamente o interferire nelle scelte della figlia.

Accanto a lei resta il marito Angelo Donati, compagno di una vita con cui condivide oltre quarant’anni di matrimonio, e il figlio Patrick. Il loro è un nucleo familiare discreto, che raramente si espone mediaticamente e che ora si prepara, secondo le voci, ad accogliere un nuovo arrivo.