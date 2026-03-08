Gabriel Garko racconta il matrimonio segreto con Giorgio celebrato due anni fa per proteggere la loro vita privata. L’attore ne parla a Verissimo, ripercorrendo la relazione nata circa quattro anni fa e costruita lontano dai riflettori.

Gabriel Garko torna a Verissimo con una nuova intervista e ripercorre uno dei momenti più personali della sua vita. L’attore ha rivelato di essersi sposato due anni fa con il compagno Giorgio, dopo una relazione iniziata circa quattro anni prima. Oggi racconta di aver trovato serenità e stabilità, parlando apertamente della scelta di costruire una vita insieme.

Il matrimonio è stato organizzato nel massimo riserbo. La cerimonia si è svolta il 2 dicembre in Comune e alla presenza di pochissime persone. «Eravamo in quattro», aveva spiegato l’attore, raccontando di aver preparato tutto in modo che la notizia non trapelasse. Anche le famiglie sono state informate soltanto il giorno stesso delle nozze.

Leggi anche: Gabriel Garko sposato in segreto con Giorgio: matrimonio riservato e vita privata lontana dai riflettori

Il marito dell’attore si chiama Giorgio. I due sono stati fotografati a Roma con anelli evidenti al dito, dettaglio che aveva alimentato le indiscrezioni sul matrimonio. Secondo quanto emerso, Giorgio ha circa quarant’anni, è originario di Palermo, lavora come avvocato e gestisce anche un bed and breakfast in Sicilia.

La relazione tra i due sarebbe iniziata grazie ad amici in comune. Dopo il primo incontro si sarebbero ritrovati sui social e da lì il rapporto è cresciuto fino alla decisione di condividere la vita insieme. Una storia portata avanti lontano dal clamore pubblico e custodita con grande discrezione.