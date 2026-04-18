Zayn Malik ricoverato in ospedale dopo un malore annullati gli eventi del nuovo album

Zayn Malik è stato ricoverato dopo un malore che lo ha costretto a fermarsi durante la settimana di lancio del nuovo album. Il cantante ha pubblicato una foto dall’ospedale e ha spiegato di essere ancora in fase di recupero.

Zayn Malik è finito in ospedale a causa di un malore che lo ha costretto a interrompere tutti gli impegni previsti nei giorni dedicati alla promozione del suo nuovo album. A dare la notizia è stato lo stesso artista, che ha condiviso sui social uno scatto dalla struttura sanitaria per aggiornare direttamente i suoi fan sulle condizioni di salute.

Il cantante ha raccontato di aver affrontato una settimana complicata e di essere ancora in fase di recupero. Nel messaggio pubblicato online ha voluto rassicurare chi lo segue, spiegando che si tratta di una situazione inattesa che lo ha obbligato a fermarsi e a rinunciare agli appuntamenti già programmati.

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Malik ha espresso il proprio rammarico per non poter incontrare il pubblico durante gli eventi previsti. Ha ribadito quanto il sostegno ricevuto nel tempo sia stato fondamentale per la sua carriera e ha ringraziato i fan per la comprensione dimostrata in questo momento delicato.

Nel suo messaggio non sono stati forniti dettagli precisi sulle cause del malore, ma l’artista ha rivolto un pensiero particolare al personale sanitario. Ha citato medici, infermieri e specialisti del reparto di cardiologia, riconoscendo il lavoro svolto per assisterlo in modo tempestivo e continuo.