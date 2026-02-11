Zayn Malik ribadisce: mai innamorato di Gigi Hadid

Zayn Malik torna sulle sue parole: rispetto e affetto per Gigi Hadid, madre di sua figlia, ma nessun vero innamoramento. Le dichiarazioni arrivano durante un’intervista podcast e riaprono il racconto della loro storia finita.

Zayn Malik non cambia versione. Ospite del podcast di Alex Cooper, il cantante ha confermato quanto detto in passato: nella sua vita non si è mai sentito davvero innamorato, nemmeno durante la relazione con Gigi Hadid, madre di sua figlia.

L’intervista è andata in onda su Call Her Daddy, dove Cooper gli ha chiesto se fosse ancora convinto di quella dichiarazione fatta due anni fa. La risposta è arrivata senza esitazioni. Malik ha spiegato di riconoscersi ancora in quelle parole, pur precisando il legame che lo unisce alla modella.

“Amerò sempre G”, ha detto, riferendosi a Hadid, “perché è la ragione per cui mia figlia è al mondo. Ho il massimo rispetto per lei”. Poi la distinzione netta: affetto e stima restano, ma non è sicuro di aver provato un vero innamoramento.

La coppia ha avuto la figlia Khai nel settembre 2020. La separazione è stata annunciata l’anno seguente, dopo una rottura turbolenta che aveva coinvolto anche la madre di Gigi, Yolanda Hadid. All’epoca la donna accusò il cantante di averla colpita e spinta contro un mobile.

Con il tempo i rapporti tra Malik e Hadid si sono fatti più distesi. Oggi i due mantengono un equilibrio legato soprattutto alla crescita della figlia, mentre il cantante continua a parlare apertamente della propria vita sentimentale e delle difficoltà nel definire ciò che prova.