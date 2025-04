Carlos Santana ricoverato dopo un malore durante le prove del concerto a San Antonio

Carlos Santana, icona della musica rock, è stato ricoverato in ospedale dopo essere collassato durante le prove di un concerto a San Antonio, in Texas. Secondo fonti giornalistiche, il malore sarebbe stato causato da disidratazione e le condizioni del musicista 77enne sono attualmente stabili. L’episodio è avvenuto al Majestic Theatre, poco prima dell'inizio della performance, con conseguente rinvio dello spettacolo, parte dell’attuale Oneness Tour negli Stati Uniti.

Non è la prima volta che Santana accusa un malore in pubblico. Nel luglio 2022 era svenuto durante un concerto a Clarkson, in Michigan, sempre per disidratazione e sfinimento da calore. Già nel 2021 aveva interrotto alcune date a Las Vegas a causa di un intervento cardiaco non programmato. Nonostante questi episodi, Santana ha mantenuto un’attività artistica costante e intensa.

Il tour 2025 ha già toccato Highland (California), Phoenix (Arizona) e Albuquerque (New Mexico), e dovrebbe proseguire fino a maggio, prima della residenza dell’artista a Las Vegas. Le prossime date a Sugar Land (Texas), Tulsa (Oklahoma) e Thackerville (Oklahoma) sono al momento oggetto di valutazione. I rappresentanti del chitarrista non hanno ancora comunicato eventuali modifiche al calendario.

Potrebbe interessarti anche: