Darderi supera O'Connell all'esordio al torneo Atp di Monaco

Vittoria all'esordio per Luciano Darderi nel torneo Atp 500 di Monaco di Baviera. Il tennista azzurro, reduce dal successo sulla terra rossa a Marrakech e attualmente numero 47 del ranking mondiale, ha battuto l’australiano Christopher O'Connell (numero 87 Atp) in due set con il punteggio di 7-6(3), 7-6(3) in un’ora e 55 minuti. Match equilibrato e intenso, con Darderi capace di imporsi in entrambi i tie-break grazie a una combinazione di freddezza, tenuta fisica e solidità nei momenti decisivi. Nel secondo turno affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, attuale numero 48 al mondo.

