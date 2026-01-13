Elodie in vacanza in Thailandia con amiche, gossip su Franceska Nuredini e assenza di Andrea Iannone

Elodie trascorre un periodo di vacanza in Thailandia con un gruppo di amiche, tra cui la ballerina Franceska Nuredini, mentre i rapporti con Andrea Iannone continuano a essere al centro di indiscrezioni.

La cantante italiana è stata vista in Thailandia insieme a un gruppo di donne, tra cui la sua collaboratrice e ballerina Franceska Nuredini, in un viaggio che sta alimentando conversazioni nei circuiti di cronaca rosa, soprattutto per l’assenza di Andrea Iannone, con cui in passato aveva condiviso spesso momenti pubblici.

Secondo i rapporti dei media, Elodie avrebbe deciso di ritagliarsi una pausa lontano dai social con un “solo donne” trip all’estero, un itinerario che comprende tappe e attività in compagnia di amiche strette.

Leggi anche Elodie a Verissimo: Con Andrea Iannone è stato un colpo di fulmine

La presenza di Franceska Nuredini al suo fianco durante questo soggiorno ha fatto emergere ulteriori voci di gossip circa un possibile avvicinamento tra le due, soprattutto alla luce di alcune segnalazioni che le mostrano in atteggiamenti considerati affettuosi da alcuni osservatori.

La scelta della Thailandia come destinazione e la compagnia prevalentemente femminile hanno scatenato speculazioni sulle dinamiche personali attuali della cantante, che in passato era stata spesso ritratta nei suoi momenti di vita privata insieme a Iannone.

Altri dettagli emersi nei resoconti di gossip parlano di serate e uscite nei locali durante le festività, con Elodie avvistata senza la presenza dell’ex pilota e circondata da amici e collaboratori, aumentando così le discussioni sulle sue relazioni attuali.