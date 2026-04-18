Meteo Italia, caldo fino a 28 gradi nel weekend, poi arrivano piogge e calo termico

Caldo anomalo sull’Italia con temperature fino a 28 gradi per effetto di un anticiclone primaverile. Il fine settimana del 18 aprile porta sole diffuso e valori sopra la media, ma una perturbazione è pronta a cambiare lo scenario già da domenica.

Sabato 18 aprile si apre con condizioni pienamente soleggiate su gran parte del Paese e temperature in netto aumento. L’aria mite spinge i termometri ben oltre i valori tipici del periodo, con massime tra 24 e 25 gradi diffuse e punte fino a 28 gradi soprattutto in Toscana. Firenze e Prato guidano la classifica del caldo, seguite da Grosseto, Lucca e Pistoia poco sotto. Anche Roma e Terni registrano valori simili, mentre al Nord città come Alessandria, Bolzano e Pavia si attestano intorno ai 26 gradi.

Il quadro cambia già dalla giornata di domenica 19 aprile. Un fronte atlantico in movimento sull’Europa centrale innesca le prime infiltrazioni instabili sulle regioni settentrionali. Al mattino compaiono rovesci isolati tra Alpi e Prealpi, ma nel corso delle ore l’instabilità si estende. Nel pomeriggio e in serata le piogge raggiungono anche la Pianura Padana, con temporali in discesa dalle zone montuose verso le aree di pianura, soprattutto a nord del Po. Il Centro e il Sud restano invece sotto il sole con clima ancora caldo.

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Lunedì 20 aprile porta con sé gli effetti del peggioramento, più evidenti lungo il versante adriatico e nelle regioni settentrionali. Tra Alto Adriatico e Nord-Est si alternano schiarite e acquazzoni, mentre fenomeni sparsi interessano anche parte del Centro. In queste aree si registra una sensibile diminuzione delle temperature, che tornano su valori più in linea con la stagione, spesso sotto i 20-21 gradi. Al contrario, al Sud e su alcune zone del Centro il clima resta più mite, con punte di 27 gradi a Palermo e valori oltre i 24-25 gradi tra Roma e Pescara.

Nei giorni successivi la Penisola si presenta divisa in due dal punto di vista meteorologico. Le regioni occidentali godono di maggiore stabilità e temperature gradevoli, mentre il Nord e il versante adriatico restano esposti a nuvolosità e rovesci intermittenti. A metà settimana non si esclude un ulteriore peggioramento proprio su queste aree, anche se le previsioni restano ancora in evoluzione.

Nel dettaglio, sabato è caratterizzato da sole diffuso e clima caldo ovunque. Domenica peggiora al Nord con temporali dal pomeriggio, mentre il resto del Paese mantiene condizioni stabili. Lunedì il tempo resta variabile al Nord e su parte del Centro con piogge a tratti, mentre il Sud continua a essere interessato da prevalenza di sole.