Chiara Balistreri teme per la sua sicurezza dopo i domiciliari all'ex fidanzato

Chiara Balistreri racconta la sua paura dopo la scarcerazione dell’ex fidanzato Gabriele Constantin, ora ai domiciliari dopo una condanna per violenze. La giovane denuncia il rischio legato al ritorno dell’uomo nella stessa casa dove fu aggredita.

Chiara Balistreri torna a parlare pubblicamente della sua vicenda e lo fa oggi, sabato 18 aprile, nello studio di Verissimo. La giovane ripercorre una storia iniziata nel 2022, quando denunciò l’allora compagno dopo aver subito violenze fisiche che la portarono anche al ricovero in ospedale.

Nei giorni scorsi Chiara si è mostrata sui social in lacrime, dopo aver ricevuto dalla polizia la notizia della scarcerazione del suo ex, Gabriele Constantin. L’uomo, condannato in appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni, ha ottenuto di scontare la pena residua agli arresti domiciliari nell’abitazione della madre.

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Proprio quel luogo rappresenta per lei un punto critico. È la stessa casa in cui, come racconta, ha subito per anni aggressioni violente, fino a rischiare la vita. Nella stessa abitazione vivono anche due minori, dettaglio che la giovane considera particolarmente grave.

“Mi sento distrutta, ho paura e sono arrabbiata”, racconta Chiara, che parla di una decisione difficile da accettare. La misura concessa all’ex compagno, secondo lei, manda un segnale negativo anche ad altre donne che trovano il coraggio di denunciare.

La vicenda si complica ulteriormente sul piano legale. L’uomo ha infatti presentato una denuncia per diffamazione contro di lei, ma Chiara ribadisce la sua intenzione di continuare a raccontare quanto vissuto, senza fermarsi.

La giovane sottolinea anche altri aspetti che considera incomprensibili, come il comportamento violento tenuto dall’ex durante la detenzione e un precedente episodio di evasione dai domiciliari. Elementi che, a suo avviso, avrebbero dovuto pesare nella decisione.

Nonostante tutto, Chiara guarda avanti e si augura di poter chiudere definitivamente questo capitolo della sua vita, arrivando un giorno a dire che tutto è finito.