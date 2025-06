Isola dei Famosi 2025: minacce a Chiara Balistreri dopo il post contro la violenza sulle donne

Nel tumultuoso mondo dei reality, Chiara Balistreri, concorrente dell'Isola dei Famosi 2025, si trova al centro di una tempesta di minacce dopo aver condiviso un post contro la violenza sulle donne. Commenti agghiaccianti e intimidazioni mettono in luce il grave problema dell'odio online, invitando a riflettere su come le parole possano ferire e distruggere.

“Ti taglio la gola e gioco a calcio con la tua testa”, “Appena ti becco sei finita”, “Auguro un tumore a te e alla tua famiglia”. Sono solo alcune delle gravi minacce comparse tra i commenti a un post pubblicato sui social da Scarpetta Rossa, associazione impegnata contro la violenza sulle donne, in cui compare Chiara Balistreri, 22enne bolognese e concorrente dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi.

La giovane ha denunciato l’ex fidanzato per violenze subite e ha condiviso pubblicamente la propria storia. Il post incriminato, in cui Chiara invita a destinare il 5x1000 all’associazione, è stato preso di mira con insulti e messaggi violenti. Le minacce arrivano a pochi giorni dalla condanna dell’ex compagno della ragazza: 6 anni e 3 mesi di reclusione.

In trasmissione televisiva, Chiara è stata anche oggetto di accuse da parte di Jasmine Salvati, altra concorrente del reality, che l’ha accusata di partecipare all’Isola “solo per visibilità”, come avrebbe fatto “in tutte le altre occasioni”.

Familiari, amici e l’associazione Scarpetta Rossa hanno reagito con fermezza. In un comunicato condiviso online hanno espresso “profonda indignazione per le parole di Jasmine”, giudicate inaccettabili “soprattutto alla luce della recente morte della giovane Martina Carbonaro, 14 anni”.