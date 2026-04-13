Chiara Balistreri contro i domiciliari all'ex Gabriel Costantin

Chiara Balistreri denuncia il ritorno ai domiciliari dell’ex Gabriel Costantin deciso dalla Corte d’Appello e teme per la propria sicurezza dopo le violenze subite, contestando la scelta nonostante precedenti episodi di aggressività.

Chiara Balistreri torna a parlare sui social dopo aver ricevuto una comunicazione dalla polizia di Bologna che la informa del prossimo ritorno a casa del suo ex fidanzato, Gabriel Costantin. Il 24enne, già condannato per maltrattamenti e lesioni, sconterà la misura agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La giovane, 23 anni, racconta di essere stata svegliata da una telefonata che le ha annunciato il provvedimento. Nelle sue parole emerge paura e rabbia, soprattutto per una decisione che considera rischiosa per la propria incolumità. Rifiuta l’idea del dispositivo di controllo e sostiene che, se dovesse accaderle qualcosa, le responsabilità ricadrebbero su chi ha autorizzato il ritorno dell’uomo a casa.

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Il caso risale al novembre 2024, quando Balistreri rese pubbliche su TikTok le violenze subite. Negli ultimi mesi aveva già criticato la riduzione della pena in appello, con uno sconto di quattro mesi rispetto alla condanna iniziale di sei anni e tre mesi. La nuova decisione della Corte d’Appello ha riacceso la sua protesta.

Nel frattempo, l’ex fidanzato è stato condannato anche in un altro procedimento: a gennaio ha ricevuto una pena di un anno, con rito abbreviato, per stalking. Nonostante ciò, la misura dei domiciliari è stata ritenuta sufficiente dai giudici.

Balistreri contesta duramente questa scelta, ricordando episodi avvenuti durante la detenzione, tra cui una rissa e un’aggressione a un compagno di cella con conseguenze gravi. La giovane parla apertamente di mancanza di tutela e racconta di sentirsi abbandonata dalle istituzioni, convinta che la giustizia ricevuta finora sia stata progressivamente ridimensionata.