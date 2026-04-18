Verissimo torna il 18 aprile con ospiti tra fiction, musica e storie di cronaca

Silvia Toffanin conduce Verissimo sabato 18 aprile con nuovi ospiti tra spettacolo e cronaca, tra cui Matteo Branciamore e Laura Pirovano, chiamati a raccontare lavoro e vita privata con dettagli inediti.

Nuovo appuntamento con Verissimo nel pomeriggio di sabato 18 aprile su Canale 5, dove Silvia Toffanin accoglie in studio volti noti della televisione, dello sport e della musica. Il weekend prosegue anche domenica 19 con un secondo appuntamento ricco di interviste.

Tra i protagonisti della puntata di oggi ci sono Matteo Branciamore e Marta Filippi, uniti sia nella vita privata sia sul set della nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”. I due raccontano il progetto che li vede nuovamente coinvolti nella popolare fiction.

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Debutto in studio per la sciatrice Laura Pirovano, reduce dal successo nella Coppa del mondo di discesa libera. L’atleta ripercorre i momenti decisivi della sua stagione e il percorso che l’ha portata al traguardo.

Spazio anche a Natasha Stefanenko, mentre Laura Freddi si presenta insieme alla figlia Ginevra. Presente inoltre Cate Lumina, appena eliminata dal serale di “Amici”, pronta a commentare la sua esperienza nel talent.

In studio arriva anche Chiara Balistreri, tornata a parlare dopo la decisione dei giudici sul suo ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato per maltrattamenti e lesioni e ora ai domiciliari. Il suo intervento riporta l’attenzione su una vicenda giudiziaria delicata.

Tra gli ospiti figurano anche Giuliana De Sio, volto storico del cinema e della televisione italiana, e Nino D’Angelo, artista simbolo della musica napoletana. Entrambi condividono momenti personali e professionali.

Sabrina Salerno si presenta per la prima volta con la sorella ritrovata Manuela, mentre Paola Iezzi parla del suo nuovo brano “Stessa direzione”, segnando un nuovo capitolo della sua carriera musicale.

Infine, Roberta e Roberto Venturelli lanciano un nuovo appello per il figlio Alessandro, scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020. Nonostante l’archiviazione del caso, i genitori continuano la loro ricerca senza sosta.