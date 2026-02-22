Verissimo, ospiti del 22 febbraio tra musica, tv e storie personali
Silvia Toffanin torna il 22 febbraio con Verissimo e un nuovo ciclo di interviste, tra racconti personali e attualità. In studio attori, cantanti e protagonisti dei social, con storie segnate anche da episodi recenti.
Nuovo appuntamento oggi, domenica 22 febbraio, con Verissimo, in onda dalle 15.30. Silvia Toffanin riapre le porte del suo salotto televisivo con una puntata ricca di volti noti e testimonianze che attraversano mondi diversi.
Tra gli ospiti spicca Stefania Sandrelli, che ripercorrerà una carriera lunga decenni, intrecciata a momenti personali intensi. Spazio anche alla musica con la presenza di Al Bano, nome storico della scena italiana, e di Noemi, artista apprezzata per il suo timbro unico.
Leggi anche: Anticipazioni di 'Verissimo' del 2 febbraio 2025: Eleonora Giorgi e altri ospiti raccontano le loro storie
Nel corso della puntata arriverà anche il racconto di Andreas Müller. Il ballerino parlerà delle critiche ricevute sui social e degli attacchi che hanno coinvolto anche la sua famiglia, spiegando come ha affrontato la situazione.
Non mancherà la testimonianza di Rita De Crescenzo, conosciuta su TikTok, che porterà in studio la sua esperienza personale. Racconterà anche quanto accaduto al figlio Francesco, rimasto ferito a Napoli nei giorni scorsi dopo essere stato colpito a una gamba con un’arma da taglio.
In chiusura, tornerà Evelina Sgarbi. L’attenzione sarà rivolta agli sviluppi che riguardano la vicenda legata a suo padre, Vittorio Sgarbi, con nuovi dettagli e riflessioni.