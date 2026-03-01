Verissimo, gli ospiti di domenica 1 marzo tra sport, ricordi e casi di cronaca
Silvia Toffanin conduce Verissimo domenica 1 marzo con ospiti tra sport, spettacolo e cronaca, tra cui Francesca Lollobrigida e la famiglia di Eleonora Giorgi, tra ricordi, testimonianze e storie personali.
Nuova puntata di Verissimo oggi, domenica 1 marzo, con Silvia Toffanin alla guida del talk del pomeriggio. In studio arrivano volti noti dello sport, della televisione e storie segnate da vicende personali forti.
Spazio allo sport con Francesca Lollobrigida, protagonista del pattinaggio di velocità e già vincitrice di due ori nei 3.000 e nei 5.000 metri. In vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ospiti anche Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia di bronzo nel curling doppio misto.
Momento dedicato al ricordo di Eleonora Giorgi a un anno dalla scomparsa. In studio i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, che ripercorrono il legame con la madre e i momenti vissuti insieme.
Tra le testimonianze personali, quella del pugile Daniele Scardina, alle prese con un lungo percorso di recupero dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito nel 2023. Presente anche Romina Carrisi, che condivide la sua esperienza emotiva e familiare.
Si affronta poi un caso doloroso con Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, morto a due anni e mezzo all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Con lei l’avvocato Francesco Petruzzi per chiarire i passaggi della vicenda.
Infine, in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022. L’uomo resta l’unico indagato secondo la Procura.