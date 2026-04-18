Miriam Indelicato morta a Roma, indagini sulle ultime ore tra caduta e ipotesi gesto volontario

Miriam Indelicato è morta a Roma dopo una caduta dalle scale del suo palazzo, mentre emerge il sospetto di un gesto volontario legato alla laurea mai conseguita. Gli investigatori analizzano telefono e chat per chiarire cosa sia successo.

Aveva 23 anni Miriam Indelicato, la giovane di origine siciliana trovata senza vita venerdì mattina in un palazzo di via Bolzano, nel quartiere Trieste a Roma. La ragazza è precipitata dalla tromba delle scale dell’edificio in cui viveva, una caduta che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire in ogni dettaglio.

Secondo i primi accertamenti, l’ipotesi principale resta quella di un gesto volontario, ma non viene esclusa la possibilità di un incidente. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla tragedia e se la giovane fosse davvero sola in casa al momento dei fatti.

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Originaria della provincia di Trapani, Miriam era cresciuta tra Santa Ninfa, Campobello di Mazara e Castelvetrano, dove aveva frequentato il liceo delle Scienze umane. In seguito si era trasferita a Roma per studiare all’università Luiss Guido Carli, percorso che però, secondo quanto emerso, aveva interrotto da circa due anni.

Alla famiglia aveva raccontato una realtà diversa, sostenendo di essere prossima alla laurea proprio il giorno della sua morte. Gli investigatori valutano se questo elemento possa aver avuto un peso nelle sue condizioni emotive, ma al momento non ci sono certezze.

Per fare luce sulla vicenda, la polizia scientifica ha effettuato rilievi nell’appartamento e nelle aree comuni del palazzo. Sono stati sequestrati anche il computer e il telefono della giovane: chat e contenuti digitali verranno analizzati per individuare eventuali segnali utili a comprendere il contesto e le ultime ore della ragazza.

L’attenzione resta concentrata sulla ricostruzione dei movimenti di Miriam e sulla verifica di eventuali contatti recenti, nel tentativo di stabilire con precisione se si sia trattato di una scelta volontaria o di una caduta accidentale.