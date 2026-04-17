Miriam Indelicato morta a Roma prima della laurea, indagini aperte su ogni ipotesi

Miriam Indelicato è stata trovata morta nella sua casa a Roma alla vigilia della laurea, mentre si preparava alla discussione della tesi alla Luiss. La giovane, 23 anni, originaria del Trapanese, è stata scoperta senza vita poche ore prima dell’appuntamento.

La mattina del 17 aprile avrebbe dovuto discutere la tesi, ma poche ore prima Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Roma. I soccorsi, intervenuti dopo l’allarme, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Gli investigatori hanno avviato subito gli accertamenti nell’appartamento per chiarire cosa sia accaduto. Al momento, nessuna pista viene esclusa. L’attenzione si concentra sulla possibilità di un incidente domestico o di un gesto volontario, in attesa degli esiti degli esami medico-legali già disposti.

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Miriam era originaria della provincia di Trapani e aveva trascorso la sua vita tra Santa Ninfa e Campobello di Mazara. Aveva frequentato le scuole superiori a Castelvetrano prima di trasferirsi nella capitale per proseguire gli studi universitari.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente le comunità siciliane in cui era cresciuta. Amici, familiari e conoscenti ricordano una ragazza arrivata a un passo da un traguardo importante, con la laurea ormai imminente.