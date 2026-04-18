Stasera Canzonissima su Rai1 omaggia Loretta Goggi e la grande musica italiana

Questa sera Canzonissima torna su Rai1 con un nuovo appuntamento dedicato a Loretta Goggi e alla musica italiana. In gara dodici artisti reinterpretano brani celebri scelti come canzoni che avrebbero voluto scrivere.

Sabato 18 aprile, alle 21.20 su Rai1, va in onda la quinta puntata di Canzonissima. Dopo il successo della scorsa serata, vinta da “La Notte” di Arisa, il programma prosegue con una nuova sfida tra interpreti chiamati a confrontarsi con brani iconici della musica italiana.

Il tema scelto per questa puntata è “La canzone che avrei voluto scrivere io”. Sul palco si alternano Riccardo Cocciante con “Il cielo in una stanza”, Enrico Ruggeri con “A muso duro”, Fabrizio Moro con “Ma il cielo è sempre più blu”, Leo Gassman con “Un senso” e Michele Bravi con “I migliori anni della nostra vita”.

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Completano il cast Fausto Leali con “La valigia dell’attore”, Malika Ayane con “Nel blu dipinto di blu”, Irene Grandi con “Albachiara”, Elettra Lamborghini con “Tanti Auguri”, Arisa con “Nei giardini che nessuno sa”, Vittorio Grigólo con “Perdere l’amore” e Jalisse con “Vacanze romane”.

Le esibizioni vengono valutate attraverso un sistema che coinvolge tre componenti. A votare sono i Magnifici 7 – Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini – insieme agli stessi artisti in gara e al pubblico che partecipa tramite i social.

Tra i momenti centrali della serata c’è l’intervento di Serena Rossi, protagonista di un monologo dedicato alla tradizione musicale napoletana. L’attrice e cantante interpreta poi “Reginella”, brano simbolo della cultura partenopea.

Spazio anche alla memoria del programma e a Loretta Goggi, con una coreografia sulle note di “Taratapunzi-e” e un’esibizione di Francesca Fialdini che propone una parte di “Maledetta Primavera”.