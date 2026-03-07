Canzonissima torna su Rai1 con Elettra Lamborghini nel cast
Elettra Lamborghini entra nel cast di Canzonissima e lo annuncia dal palco del San Marino Song Contest. La cantante era ospite della serata e ha anticipato la sua presenza nel programma che tornerà su Rai1 dal 21 marzo con la conduzione di Milly Carlucci.
Si tratta del primo nome reso pubblico per il ritorno dello storico varietà televisivo. La trasmissione ripartirà dal 21 marzo e sarà guidata da Milly Carlucci, già protagonista del progetto di rilancio del format.
La conduttrice aveva anticipato nei mesi scorsi il ritorno dello show, ma i dettagli sul cast restano ancora riservati. Per ora l’unica presenza confermata è quella della cantante bolognese, che ha scelto di rivelare la novità davanti al pubblico del concorso musicale.
Il progetto segna il ritorno in prima serata di uno dei programmi più noti della televisione italiana. La nuova versione di Canzonissima punta a recuperare lo spirito del varietà classico, con musica, ospiti e momenti di spettacolo.