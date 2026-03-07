Canzonissima torna su Rai1 con Elettra Lamborghini nel cast

Elettra Lamborghini entra nel cast di Canzonissima e lo annuncia dal palco del San Marino Song Contest. La cantante era ospite della serata e ha anticipato la sua presenza nel programma che tornerà su Rai1 dal 21 marzo con la conduzione di Milly Carlucci.

