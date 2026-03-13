Canzonissima su Rai1 cambia formula dopo le parole di Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante contesta l’idea di gareggiare a Canzonissima e il programma cambia direzione. Dopo le sue parole, Milly Carlucci chiarisce che lo show non sarà una competizione ma una serie di esibizioni tra artisti invitati.

Il ritorno di Canzonissima era stato presentato come un grande revival televisivo, con una gara tra protagonisti della musica italiana. A pochi giorni dal debutto del programma su Rai1, però, la formula è stata rivista: lo show non sarà una competizione tra artisti ma una sequenza di esibizioni musicali.

La svolta è arrivata dopo le dichiarazioni di Riccardo Cocciante, che ha espresso perplessità all’idea di partecipare a una gara accanto a interpreti provenienti da generi e percorsi molto diversi, tra cui anche figure del mondo pop come Elettra Lamborghini. Le sue parole hanno fatto emergere un punto che fino a quel momento non era stato chiarito.

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A quel punto la conduttrice Milly Carlucci ha spiegato apertamente l’impostazione dello show. Nel programma, ha precisato, non ci saranno concorrenti né classifica finale. Gli artisti invitati porteranno sul palco le loro canzoni in una serie di serate pensate come una celebrazione della musica.

Secondo quanto illustrato dalla produzione, il cast riunisce diversi nomi noti della scena italiana. Tra gli interpreti previsti figurano Arisa, Elio e le Storie Tese, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e Vittorio Grigolo.

Il progetto, nelle intenzioni della trasmissione, punta a costruire una sorta di archivio musicale televisivo con esibizioni dal vivo. Non ci saranno voti né eliminazioni, ma un susseguirsi di performance che racconteranno stili e generazioni diverse della musica italiana.

La partenza di Canzonissima è prevista dal 21 marzo su Rai1 e su RaiPlay. Alcuni artisti parteciperanno per più puntate, mentre altri saranno presenti solo in una serata, come nel caso di Paolo Jannacci.