Mestre, prof taglia i capelli a due alunne in classe: indagine della scuola e proteste dei genitori

A Mestre un’insegnante supplente ha tagliato i capelli a due studentesse durante la lezione dopo una domanda sul compito, provocando shock tra i compagni e la protesta immediata dei genitori.

Una docente supplente di italiano, storia e geografia in una scuola media di Mestre è finita al centro di una vicenda che ha scosso studenti e famiglie. Arrivata da poche settimane con un incarico temporaneo fino al termine dell’anno scolastico, l’insegnante avrebbe reagito in modo inatteso durante una lezione.

Tutto sarebbe nato da una semplice domanda posta da un’alunna sul numero di righe richieste per un riassunto. A quel punto, secondo quanto ricostruito, la professoressa avrebbe tirato fuori una forbice e tagliato una ciocca di circa dieci centimetri di capelli alla studentessa. Subito dopo si sarebbe avvicinata a un’altra compagna, ripetendo lo stesso gesto.

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La scena ha lasciato l’intera classe sotto choc. I ragazzi, sorpresi dall’accaduto, non avrebbero reagito nell’immediato, mentre l’episodio si è rapidamente diffuso tra i genitori, che hanno chiesto chiarimenti e interventi urgenti.

La scuola, guidata dalla dirigente Antonina Randazzo, ha avviato un’indagine interna per verificare i fatti e valutare eventuali provvedimenti. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sull’esito degli accertamenti.

L’insegnante avrebbe ammesso quanto accaduto, parlando di un gesto eccessivo e spiegando di aver voluto adottare un comportamento vicino al linguaggio degli studenti per farsi capire meglio. Una motivazione che non ha placato le famiglie, ora determinate a ottenere la revoca dell’incarico.