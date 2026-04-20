Venezia, prof taglia i capelli a due alunne e viene sospesa, ora rischia licenziamento e denuncia

Una supplente a Venezia ha tagliato i capelli a due studentesse dopo una domanda in classe, perdendo il controllo durante la lezione. L’episodio è avvenuto in una scuola media di Mestre e ha portato alla sospensione immediata della docente.

Una docente supplente è stata sospesa dopo aver tagliato i capelli a due ragazze di terza media all’interno della scuola Bellini di Venezia-Mestre, sede distaccata dell’istituto comprensivo Spallanzani. Il provvedimento è scattato nella stessa giornata in cui sono stati raccolti i primi elementi sull’accaduto.

L’episodio si sarebbe verificato durante una lezione, quando una delle studentesse ha chiesto chiarimenti sulla lunghezza di un riassunto. La domanda avrebbe innescato una reazione improvvisa dell’insegnante, che ha afferrato delle forbici e ha tagliato una ciocca di capelli alla ragazza. Poco dopo, anche una seconda alunna, intervenuta per difendere la compagna, è stata colpita dallo stesso gesto.

La dirigente scolastica Antonina Randazzo ha convocato immediatamente le famiglie, le studentesse coinvolte e l’insegnante per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al termine dell’incontro, alla supplente è stata notificata la sospensione cautelare dall’incarico.

Sul caso stanno lavorando gli ispettori dell’ufficio scolastico regionale, mentre non si esclude un possibile licenziamento. Resta aperta anche la strada giudiziaria: l’eventuale intervento della Procura dipenderà dalla decisione delle famiglie di presentare denuncia.

L’episodio riaccende il dibattito sull’idoneità psicologica degli insegnanti. Un sondaggio condotto da Skuola.net su 780 studenti evidenzia che circa il 90% degli intervistati ritiene necessario introdurre test psicoattitudinali per chi insegna. Molti dichiarano di essersi sentiti almeno una volta sminuiti da un docente, segno di un disagio diffuso nelle relazioni in classe.