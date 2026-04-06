Prof aggredito a scuola dai genitori di un alunno, condanne definitive e multe
Il professore Giuseppe Falsone fu aggredito a scuola dai genitori di un alunno dopo un richiamo disciplinare, con schiaffi e minacce. La vicenda risale al 2017 a Paese e si è chiusa con condanne e multe confermate in via definitiva.
L’episodio riguarda il docente Giuseppe Falsone, vittima di un’aggressione avvenuta il 23 dicembre 2017 alle scuole medie Casteller di Paese, in provincia di Treviso. Due genitori, un uomo di 46 anni e una donna di 47, intervennero dopo un richiamo rivolto al figlio e sfociarono in insulti, minacce e violenza fisica.
Quel giorno l’insegnante si trovava in segreteria per un confronto con la dirigente scolastica proprio sul comportamento dell’alunno, che secondo quanto riferito si era rifiutato di rispettare le regole durante la ricreazione. I genitori, accompagnati dal figlio maggiore, entrarono nei locali della scuola e iniziarono a urlare contro il docente, accusandolo e minacciandolo pesantemente.
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La situazione degenerò rapidamente: il ragazzo colpì il professore alla nuca, seguito da uno schiaffo sferrato dal padre. La madre, invece, lo intimidì con frasi gravi e ripetute. Dopo l’aggressione furono chiamati i carabinieri. Falsone si recò al pronto soccorso, dove gli venne diagnosticata una contusione con cinque giorni di prognosi.
Nel corso del processo, oltre alla testimonianza dell’insegnante, furono ascoltati anche collaboratori scolastici e altri docenti, che confermarono la dinamica dei fatti. Il figlio maggiore venne giudicato dal tribunale per i minorenni di Venezia, mentre i genitori finirono davanti al Giudice di Pace di Treviso.
In primo grado, al padre furono inflitti mille euro di multa per le percosse e le minacce, mentre alla madre 600 euro per le intimidazioni. La sentenza prevedeva anche il risarcimento in sede civile e il pagamento delle spese legali. In appello, il tribunale di Treviso ha ridotto la sanzione per l’uomo a 750 euro, confermando per il resto il verdetto.
Il successivo ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la decisione. La vicenda giudiziaria si è così conclusa con la conferma delle responsabilità per i due genitori coinvolti nell’aggressione al docente.