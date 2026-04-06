Prof aggredito a scuola dai genitori di un alunno, condanne definitive e multe

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Il professore Giuseppe Falsone fu aggredito a scuola dai genitori di un alunno dopo un richiamo disciplinare, con schiaffi e minacce. La vicenda risale al 2017 a Paese e si è chiusa con condanne e multe confermate in via definitiva.

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