Amici, sfida tra squadre e ospiti speciali nella puntata di stasera18 aprile

Maria De Filippi guida la nuova puntata di Amici del 18 aprile con dieci allievi ancora in gara e tre squadre in sfida, tra ospiti musicali e momenti di intrattenimento in studio.

Sabato 18 aprile torna in prima serata Amici con una nuova fase decisiva del serale. Maria De Filippi conduce la gara che vede protagonisti dieci allievi rimasti in corsa, divisi in tre squadre pronte a confrontarsi sul palco.

Il primo gruppo è guidato da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo e schiera il cantante Gard insieme ai ballerini Alessio e Kiara. La seconda squadra, seguita da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, comprende i ballerini Emiliano e Nicola e i cantanti Elena e Riccardo. Completa il quadro il team di Lorella Cuccarini e Giuliano Peparini con i cantanti Angie e Lorenzo e il ballerino Alex.

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A giudicare le esibizioni dei concorrenti c’è una giuria composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, chiamati a valutare le performance tra canto e danza che caratterizzano ogni sfida.

Nel corso della serata spazio anche all’intrattenimento con Alessandro Cattelan, che ripropone il gioco ‘Password’. A partecipare alla prova sono l’attrice Vanessa Incontrada e il comico Luca Laurenti, affiancati in studio dalla presenza di Carlo Amleto.

Per la musica, riflettori puntati sul ritorno di Biagio Antonacci, che presenta il nuovo brano ‘You&Me’. Tra gli ospiti anche Nicolò Filippucci, già concorrente del programma, reduce dal successo tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il singolo ‘Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore’.