Inter a un passo dallo scudetto, ecco quando può arrivare il titolo
L’Inter travolge il Cagliari e allunga sul Napoli grazie al successo per 3-0, avvicinandosi allo scudetto. I nerazzurri hanno ora un vantaggio netto e possono chiudere i conti già nelle prossime giornate.
L’Inter supera il Cagliari con un netto 3-0 nella gara di venerdì 17 aprile e consolida la propria posizione in testa alla classifica. Il distacco dal Napoli sale a dodici punti, con gli azzurri attesi dal confronto con la Lazio. Ai nerazzurri mancano sette punti per avere la certezza aritmetica del titolo.
Il calendario mette di fronte alla squadra milanese Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna, con due partite a San Siro e tre in trasferta. Il Napoli, invece, dovrà affrontare Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese, con la maggior parte delle gare al Maradona.
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Le combinazioni possono accelerare il verdetto. Se l’Inter dovesse vincere la prossima partita e il Napoli perdere contro Lazio e Cremonese, il vantaggio diventerebbe incolmabile con quattro giornate ancora da giocare. In questo scenario, la squadra nerazzurra potrebbe festeggiare già il 26 aprile in trasferta contro il Torino.
Un’altra possibilità si aprirebbe anche con due pareggi del Napoli nelle prossime due gare, risultato che permetterebbe comunque all’Inter di chiudere i conti in anticipo. In caso di due vittorie consecutive, invece, i nerazzurri avrebbero almeno la sicurezza dello spareggio scudetto.
Se la corsa dovesse proseguire più a lungo, il titolo potrebbe arrivare nel weekend del 2-3 maggio contro il Parma a San Siro, a patto che il Napoli non riesca a mantenere il passo vincendo tutte le partite fino a quel momento.
Nell’ipotesi di un percorso netto per entrambe, il verdetto slitterebbe alla sfida contro la Lazio all’Olimpico, prevista per il fine settimana del 9-10 maggio. Intanto, con altri quattro punti, l’Inter eliminerebbe definitivamente il Milan dalla corsa al titolo.