Inter a un passo dallo scudetto, ecco quando può arrivare il titolo

Home / Social News / Inter a un passo dallo scudetto, ecco quando può arrivare il titolo

L’Inter travolge il Cagliari e allunga sul Napoli grazie al successo per 3-0, avvicinandosi allo scudetto. I nerazzurri hanno ora un vantaggio netto e possono chiudere i conti già nelle prossime giornate.

Inter a un passo dallo scudetto, ecco quando può arrivare il titolo