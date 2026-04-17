Sondaggio Emg Tg3, centrodestra avanti di misura sul centrosinistra

Luca Bianchi | 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sondaggio Emg del Tg3 del 17 aprile registra un equilibrio tra centrodestra e centrosinistra, separati da appena 0,1 punti. Il dato arriva da Linea notte e segnala uno scenario politico incerto con affluenza stimata al 62%.

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Sondaggio Emg Tg3, centrodestra avanti di misura sul centrosinistra

Il rilevamento realizzato da Emg per Linea notte del Tg3 indica un confronto serrato tra le principali coalizioni. Alla data del 17 aprile, il centrodestra si posiziona al 45%, con una lieve flessione dello 0,2%, mentre il centrosinistra resta stabile al 44,9%, a un passo di distanza.

Nel dettaglio dei partiti di governo, Fratelli d’Italia guida con il 27,2%. Seguono Forza Italia all’8,2%, la Lega all’8% e Noi moderati all’1,6%. Sul fronte opposto, il Partito democratico raccoglie il 22,1%, il Movimento 5 Stelle il 12,5% e Alleanza Verdi e Sinistra il 5,9%. Più distanziati Italia viva al 2,6% e +Europa all’1,8%.

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L’area centrista nel complesso arriva al 3,8%, in calo dello 0,1%. Al suo interno, Azione ottiene il 2,5% mentre il Pld si ferma all’1,3%. Fuori dagli schieramenti principali, cresce Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che raggiunge il 3,9% con un incremento dello 0,3%, dato che potrebbe incidere sugli equilibri complessivi.

Tra le altre formazioni, Democrazia sovrana popolare è accreditata dell’1,2%, in calo dello 0,2%, mentre un’altra lista minore sale all’1,2% con un aumento dello 0,2%. L’affluenza prevista si attesta intorno al 62%.

Sul piano del giudizio sull’esecutivo, il 38% degli intervistati esprime una valutazione positiva del governo Meloni. Nel dettaglio, il 10% dichiara di avere molta fiducia e il 28% abbastanza. Al contrario, il 22% afferma di averne poca e il 40% nessuna.