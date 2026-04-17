Sondaggio Emg Tg3, centrodestra avanti di misura sul centrosinistra

Il sondaggio Emg del Tg3 del 17 aprile registra un equilibrio tra centrodestra e centrosinistra, separati da appena 0,1 punti. Il dato arriva da Linea notte e segnala uno scenario politico incerto con affluenza stimata al 62%.

Il rilevamento realizzato da Emg per Linea notte del Tg3 indica un confronto serrato tra le principali coalizioni. Alla data del 17 aprile, il centrodestra si posiziona al 45%, con una lieve flessione dello 0,2%, mentre il centrosinistra resta stabile al 44,9%, a un passo di distanza.

Nel dettaglio dei partiti di governo, Fratelli d’Italia guida con il 27,2%. Seguono Forza Italia all’8,2%, la Lega all’8% e Noi moderati all’1,6%. Sul fronte opposto, il Partito democratico raccoglie il 22,1%, il Movimento 5 Stelle il 12,5% e Alleanza Verdi e Sinistra il 5,9%. Più distanziati Italia viva al 2,6% e +Europa all’1,8%.

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte dà il No al 42,6%

L’area centrista nel complesso arriva al 3,8%, in calo dello 0,1%. Al suo interno, Azione ottiene il 2,5% mentre il Pld si ferma all’1,3%. Fuori dagli schieramenti principali, cresce Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che raggiunge il 3,9% con un incremento dello 0,3%, dato che potrebbe incidere sugli equilibri complessivi.

Tra le altre formazioni, Democrazia sovrana popolare è accreditata dell’1,2%, in calo dello 0,2%, mentre un’altra lista minore sale all’1,2% con un aumento dello 0,2%. L’affluenza prevista si attesta intorno al 62%.

Sul piano del giudizio sull’esecutivo, il 38% degli intervistati esprime una valutazione positiva del governo Meloni. Nel dettaglio, il 10% dichiara di avere molta fiducia e il 28% abbastanza. Al contrario, il 22% afferma di averne poca e il 40% nessuna.