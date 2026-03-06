Referendum sulla giustizia, sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte dà il No al 42,6%
A due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, un sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte registra il sorpasso del No. Il fronte contrario sale al 42,6%, mentre il Sì si ferma al 42,4%. Ancora decisivo il peso degli indecisi.
Il fronte del No passa avanti nel nuovo sondaggio realizzato da Emg per Tg3 Linea Notte, a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia fissato per il 22 e 23 marzo. La rilevazione mostra un equilibrio quasi perfetto tra le due posizioni, ma con un lieve vantaggio per chi si oppone alla riforma.
Secondo i dati, il No raggiunge il 42,6% delle preferenze tra gli elettori intenzionati a votare, con un aumento di 1,7 punti rispetto alla precedente indagine. Il fronte favorevole perde invece terreno: il Sì scende di tre decimi e si attesta al 42,4%.
Il quadro resta aperto soprattutto per il peso degli indecisi. Circa il 15% del campione che dichiara di voler partecipare al voto non ha ancora scelto quale opzione sostenere. Questo segmento potrebbe orientare il risultato finale nelle ultime settimane di campagna.
Il sondaggio segnala anche una partecipazione ancora lontana dalla soglia del 50%. L’affluenza stimata è del 44% degli aventi diritto e non mostra variazioni rispetto alla rilevazione precedente.