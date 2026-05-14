Sondaggio Emg per Tg3, Fratelli d'Italia resta primo partito ma il centrosinistra passa avanti
Fratelli d’Italia resta il primo partito nei sondaggi Emg per Tg3, ma cresce la sfiducia verso il governo Meloni. Il centrosinistra supera la maggioranza di un punto, mentre l’affluenza stimata sale al 63%.
Fratelli d’Italia si conferma la forza politica più votata nelle intenzioni di voto rilevate dal sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte del 14 maggio 2026. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni raccoglie il 26,6% delle preferenze e mantiene il vantaggio sul Partito Democratico, fermo al 21,7%.
Dietro ai due principali partiti si colloca il Movimento 5 Stelle con il 12,8%. Più distanti Forza Italia all’8,5% e Lega all’8%. Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 6,6%, mentre Futuro Nazionale si attesta al 3,2%.
Sotto la soglia del 3% compaiono Italia Viva con il 2,7%, Azione al 2,5%, +Europa all’1,9%, Noi Moderati e Partito Liberal Democratico entrambi all’1,6%. Democrazia Sovrana e Popolare chiude all’1%.
Il monitoraggio registra anche un aumento della distanza tra gli elettori e l’esecutivo. Alla domanda sulla fiducia nel governo Meloni, il 42% degli intervistati risponde di non averne “per nulla”. Il 27% dichiara di averne “abbastanza”, mentre il 22% parla di “poca” fiducia. Solo il 9% afferma di averne “molta”.
Nel confronto tra coalizioni, lo schieramento di centrosinistra raggiunge il 45,7%, superando di un punto le attuali forze di maggioranza, ferme al 44,7%. Le forze centriste rappresentate da Azione e Partito Liberal Democratico arrivano complessivamente al 4,1%.
Sale anche la previsione sull’affluenza elettorale. La partecipazione stimata si attesta al 63%, un punto in più rispetto alla precedente rilevazione Emg, ma ancora inferiore al 64% registrato alle elezioni politiche del 2022.
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