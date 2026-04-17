Kanye West a rischio stop a Reggio Emilia, il Codacons chiede l'annullamento del concerto

Kanye West rischia di non esibirsi a Reggio Emilia dopo le polemiche per frasi antisemite che hanno portato al ritiro di eventi in Europa, mentre il Codacons chiede lo stop per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Il concerto di Kanye West previsto il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia potrebbe non andare in scena. L’associazione dei consumatori Codacons ha inviato una diffida urgente al Prefetto chiedendo di bloccare l’evento inserito nel programma dell’Hellwatt Festival.

Alla base della richiesta ci sono le recenti polemiche legate ad alcune dichiarazioni del rapper statunitense, giudicate antisemite, che hanno già avuto conseguenze in altri Paesi europei. In particolare, nel Regno Unito è stato revocato il permesso di ingresso all’artista, atteso al Wireless Festival di Londra.

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Secondo il Codacons, la presenza dell’artista a Reggio Emilia potrebbe creare problemi di ordine pubblico, considerando il clima di tensione internazionale e le reazioni già registrate altrove. L’associazione teme manifestazioni e scontri tra gruppi contrapposti durante un evento che richiamerebbe un pubblico numeroso.

Nella diffida si richiama il principio di precauzione, invitando le autorità a intervenire anche in presenza di rischi potenziali quando sono coinvolti sicurezza e incolumità dei cittadini. Viene inoltre evidenziato come altri Paesi europei abbiano già adottato misure restrittive nei confronti dell’artista per ragioni analoghe.

Per questi motivi il Codacons chiede alla Prefettura di disporre l’annullamento immediato del concerto, ritenendo che autorizzare l’evento senza una valutazione approfondita possa esporre il territorio a criticità già emerse in contesti simili.