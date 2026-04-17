Gianmarco Tognazzi parla del padre e del cognome e ricorda la paura a Sanremo

Gianmarco Tognazzi racconta il rapporto con il padre e il significato del suo cognome, spiegando perché lo considera una responsabilità. Poi ricorda la paura provata a Sanremo dopo un infortunio al ginocchio.

Gianmarco Tognazzi ha ripercorso in televisione alcuni passaggi della sua vita privata e professionale, soffermandosi sul legame con il padre e sulle aspettative legate al suo cognome. Durante l’intervista ha spiegato come, fin da giovane, cercasse il suo apprezzamento, senza darlo mai per scontato.

L’attore ha descritto un ambiente familiare libero, ma privo di facili riconoscimenti. Proprio per questo motivo, ottenere una parola di approvazione rappresentava per lui un risultato importante. Il consenso del padre, ha raccontato, era qualcosa che si conquistava e che aveva un valore speciale.

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Nel corso della conversazione è tornato anche sul tema del cognome, spesso al centro delle domande che gli vengono rivolte. Tognazzi ha chiarito di non viverlo come un peso, ma come una responsabilità. Ha ribaltato la prospettiva, osservando come sia piuttosto chi gli pone quella domanda a caricarla di significato.

Ha inoltre precisato di non aver mai considerato la sua carriera come una sfida con il padre. Non esiste competizione, ha spiegato, sottolineando che l’idea di un confronto diretto tra generazioni è un’interpretazione esterna che non gli appartiene.

L’intervista ha toccato anche un episodio legato al Festival di Sanremo. Tognazzi ha ricordato la tensione vissuta poco prima di salire sul palco del Teatro Ariston, quando la sua principale preoccupazione era legata alla discesa delle scale.

La paura nasceva da una condizione fisica delicata. Un problema al ginocchio sinistro, riportato poche settimane prima, rendeva incerto ogni movimento, trasformando un gesto semplice in un momento di forte apprensione.