Rocco Casalino parla del compagno Alejandro Martinez e del desiderio di diventare padre

Rocco Casalino racconta a Verissimo la relazione con Alejandro Martinez: emozione, fragilità e progetti di famiglia emergono durante l’intervista, tra lacrime e scelte importanti.

Rocco Casalino ha scelto il salotto televisivo di Verissimo per presentare pubblicamente il compagno Alejandro Martinez, con cui è legato da circa sei mesi. Un racconto intimo, fatto di gesti semplici e quotidianità condivisa, come quel viaggio di quattro ore affrontato solo per pranzare insieme, un episodio che ha colpito profondamente Alejandro.

«Non mi era mai successo», confessa Martinez, spiegando come, nonostante gli impegni continui, Casalino riesca sempre a ritagliarsi tempo per stare con lui. La loro routine si costruisce tra studio e piccoli momenti: Alejandro frequenta ogni giorno un corso di italiano e lo aspetta per condividere il pranzo.

Durante l’intervista emerge anche uno sguardo rivolto al futuro. Casalino non nasconde il desiderio di diventare padre: «Con Alejandro mi vedo papà». Un progetto che però si scontra con le difficoltà normative in Italia, anche se la speranza è che la situazione possa cambiare.

L’ex portavoce si mostra particolarmente vulnerabile, parlando delle proprie insicurezze e del ruolo che il compagno ha avuto nella sua vita: «È riuscito a salvarmi in tutti i modi possibili». Alejandro, dal canto suo, riconosce una certa gelosia, ma la descrive come qualcosa di gestibile e legato al passato.

Il momento più intenso arriva quando Casalino si commuove: «Non pensavo di meritare un amore così». Racconta di una tendenza a cercare difetti e a lasciarsi condizionare da esperienze passate, temendo di non riuscire a offrire la parte migliore di sé.

Anche Alejandro ha fatto una scelta significativa per questa relazione. Ha lasciato il lavoro di inviato in Colombia per trasferirsi in Italia. Un cambiamento che ha avuto anche ripercussioni fisiche, come dimostra un capillare rotto nell’occhio, causato da una giornata particolarmente stressante. Oggi continua a seguire la sua attività nel settore del caffè lavorando da remoto.