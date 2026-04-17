Emma Marrone replica alle accuse sul dimagrimento e smentisce l'uso di Ozempic

Emma Marrone risponde alle accuse sul dimagrimento dopo un commento sui social che ipotizzava l’uso di Ozempic. La cantante replica senza filtri e chiarisce le cause reali del cambiamento fisico.

Emma Marrone torna a far parlare di sé per alcune risposte dirette lasciate sotto un suo post sui social. La cantante salentina, da sempre abituata a confrontarsi con il pubblico online, ha reagito senza mezzi termini a una serie di commenti sul suo recente dimagrimento.

Tra i messaggi comparsi, uno in particolare ha attirato la sua attenzione. Una utente ha insinuato che la perdita di peso fosse legata all’uso di Ozempic, farmaco diventato popolare anche fuori dall’ambito medico. La replica non si è fatta attendere: la cantante ha spiegato di aver ottenuto quei risultati grazie a allenamento costante e dieta, respingendo l’accusa con ironia e tono deciso.

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Non è stato l’unico intervento a cui ha risposto. Un altro commento metteva in discussione la sua femminilità, provocando una reazione altrettanto diretta. Emma ha ribattuto con una risposta secca, che ha innescato una valanga di messaggi di sostegno da parte dei fan, schierati al suo fianco contro le critiche.

Al centro della polemica c’è l’Ozempic, un medicinale nato per il trattamento del diabete di tipo 2. Negli ultimi anni è stato utilizzato anche per dimagrire, grazie alla sua capacità di ridurre l’appetito e aumentare il senso di sazietà. Questa diffusione ha sollevato diverse perplessità tra i medici.

L’uso del farmaco per scopi estetici, infatti, non è privo di rischi. Gli specialisti segnalano possibili effetti collaterali che vanno da disturbi gastrointestinali fino a problemi più seri come complicazioni renali e perdita di massa muscolare, motivo per cui ne sconsigliano l’impiego al di fuori delle indicazioni terapeutiche.