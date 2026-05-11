Arisa contro le critiche sul peso, la cantante smentisce Ozempic e si sfoga sui social

Arisa replica ai commenti sul suo dimagrimento e nega l’uso di Ozempic. La cantante ha affidato ai social un lungo sfogo contro chi giudica il suo aspetto fisico, chiedendo di essere ascoltata per la musica e non osservata per il corpo.

Arisa ha deciso di rispondere pubblicamente alle continue osservazioni sul suo aspetto fisico e alle voci legate a un presunto utilizzo di Ozempic. Negli ultimi mesi la cantante è stata spesso al centro di commenti sui social per il suo dimagrimento, alimentando supposizioni e discussioni sulla sua vita privata.

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l’artista ha spiegato di essere stanca di sentirsi giudicata per il proprio corpo. «Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, bella e brutta», ha scritto, descrivendosi come una persona attraversata da emozioni contrastanti e non come un’immagine da analizzare. Nel post ha parlato anche della difficoltà di vivere costantemente sotto gli occhi del pubblico.

La cantante ha respinto le insinuazioni su presunti “aiuti” farmacologici dietro la perdita di peso, invitando chi la segue a concentrarsi sulla sua musica invece che sull’aspetto fisico. «L’ho scelto per cantare, allora ascoltatemi e non mi guardate più», ha aggiunto, chiudendo il messaggio con parole affettuose rivolte ai fan.

Negli ultimi anni Arisa aveva già raccontato il rapporto complicato con il proprio peso. Il cambiamento fisico è iniziato durante la partecipazione a Ballando con le stelle, esperienza che le ha imposto allenamenti intensi e una nuova disciplina quotidiana. A quel percorso si sono aggiunti momenti personali difficili, compresa una delusione sentimentale che, come spiegato dalla stessa artista in passato, ha inciso anche sulle sue abitudini alimentari.

La trasformazione della cantante è tornata al centro dell’attenzione nelle settimane dei David di Donatello e del Concertone del Primo Maggio, appuntamenti nei quali il pubblico ha commentato soprattutto la sua nuova silhouette. Da qui la scelta di intervenire direttamente sui social per fermare le speculazioni e riportare l’attenzione sul proprio lavoro artistico.