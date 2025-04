Concertone del Primo Maggio 2025: Confermati Noemi, Ermal Meta e BigMama alla conduzione

Il Concertone del Primo Maggio 2025 vedrà nuovamente Noemi ed Ermal Meta alla conduzione, affiancati da BigMama. L'evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, si terrà nella storica Piazza San Giovanni a Roma, dopo la parentesi dell'anno precedente al Circo Massimo. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli.

BigMama, che lo scorso anno aveva condotto l'anteprima pomeridiana, quest'anno parteciperà anche alla conduzione della diretta serale insieme a Noemi ed Ermal Meta. Questo ruolo rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 3 dalle 15:15 alle 00:15, con un'interruzione dalle 18:55 alle 20:00 per le edizioni del Tg3 e Tgr. Sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay e in diretta su Rai Radio2.

La line-up degli artisti e il programma dettagliato dell'evento saranno annunciati nelle prossime settimane.

