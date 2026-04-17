Moise Kean contro Pengwin a Firenze, scontro acceso dopo le critiche sull'Italia

Moise Kean ha affrontato Pengwin a Firenze dopo le critiche sui social nate per l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. L’incontro davanti alle telecamere di Le Iene è degenerato con minacce e tensione crescente.

Il confronto tra Moise Kean e il content creator Kristian “Pengwin” è sfuggito di mano durante un incontro organizzato a Firenze per chiarire una polemica nata online. La discussione, iniziata sui social dopo alcuni giudizi sulle prestazioni della Nazionale, si è trasformata in uno scambio duro davanti alle telecamere.

Tutto è partito dalle valutazioni pubblicate da Pengwin dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Tra i giocatori finiti sotto accusa c’era proprio Kean, criticato per un’occasione sprecata e per una prestazione ritenuta insufficiente. Il voto assegnato ha provocato la reazione dell’attaccante, che ha risposto in privato con toni accesi.

Leggi anche: Moise Kean dimesso dall'ospedale dopo l'infortunio in Verona-Fiorentina

Lo scontro si è poi spostato dal web alla strada, con un incontro organizzato insieme alla troupe de Le Iene. Il tentativo di chiarimento è durato poco. Le parole del calciatore si sono fatte rapidamente pesanti, con minacce dirette mentre Pengwin cercava di mantenere la calma e riportare il dialogo su toni più pacati.

Durante il faccia a faccia, Kean ha pronunciato frasi aggressive, arrivando anche ad attaccare l’influencer sul piano personale. La tensione è salita fino a rendere necessario l’intervento dell’inviato presente per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. L’incontro si è concluso senza alcun accordo tra le parti.

In un secondo momento, il giocatore ha abbassato i toni, riconoscendo l’errore ma senza fare un passo indietro completo. Kean ha ammesso che il comportamento non è stato un buon esempio, soprattutto considerando i giovani che lo seguono, pur precisando di non voler ritirare quanto detto durante lo scontro.